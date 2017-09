Hongerige wilde zwijnen maken voetbalvelden stuk

HEERDE - Er zijn zaterdag vijf wedstrijden afgelast bij voetbalclub SEH in Heerde. De reden? Wilde zwijnen gingen een paar weken geleden door een gat in een hek heen. Ze kwamen zo op het voetbalcomplex aan de Veldkampseweg terecht en zorgden voor een ravage.

Twee velden kregen onaangenaam bezoek en werden flink vernield. Een van de velden is inmiddels weer speelklaar, maar eentje nog altijd niet. 'We zijn maar een kleine vereniging en hebben ieder veld hard nodig. We komen dus gelijk in de problemen', zegt een woordvoerder van de club.

SEH hoopt dat de problemen volgende week zijn opgelost. 'Het is bijna weer hersteld. Maar we gaan niet overhaast het veld in gebruik nemen, het moet langer mee.'

De velden van de voetbalclub liggen aan de rand van de Veluwe. In dat natuurrijke stukje Gelderland lopen de nodige zwijnen rond. 'Het hoort bij de Veluwe', aldus de woordvoerder.

'Ze zijn op ons terrein op zoek gegaan naar eten. In die zoektocht hebben ze een paar flinke gaten getrokken in het veld. Vervelend, maar er zijn ergere dingen op de wereld.'