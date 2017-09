Rijnstate Ziekenhuis werkt aan middel tegen opvliegers

Foto: overgang.info

ARNHEM - Opvliegers. Vrouwen in de overgang krijgen ermee te maken. Bij sommigen is het zo heftig, dat het bijna ondraaglijk is. Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt aan een oplossing.

Het Pijncentrum van Rijnstate en de afdeling Interne Geneeskunde doen onderzoek naar een nieuwe methode. Een zenuwknoop in de hals wordt verdoofd, waardoor de opvliegers enkele maanden sterk verminderen. De eerste resultaten zijn veelbelovend, meldt Rijnstate. Er moet nog wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar pijnspecialist Jan Willem Kallewaard van Rijnstate is optimistisch: 'We verwachten dat de behandeling effectiever is dan de meeste momenteel beschikbare middelen.' Dat is ook goed nieuws voor vrouwen die borstkanker met hormoongevoelige tumoren hebben gehad. Deze vrouwen komen door de kankerbehandling voortijdig in de overgang en kunnen dan heftige opvliegers krijgen. Deze klachten kunnen niet met oestrogeen behandeld worden, omdat daardoor het risico op hernieuwde borstkanker zou worden verhoogd.' Vier keer per jaar De injectie tegen de opvliegers is na enkele maanden uitgewerkt. De injectie kan tot maximaal vier keer per jaar herhaald worden. Zie ook: Rijnstate onderzoekt nieuwe behandeling van opvliegers