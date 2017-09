Brief aan portemonneedief: 'Je hebt iets van me afgenomen dat niet meer te vervangen is'

ARNHEM - Bijna tweehonderd keer is de open brief van Omroep Gelderland-collega Marije Klein aan haar 'portemonneedief' al gedeeld. In haar portemonnee zaten enkele persoonlijke, waardevolle herinneringen. 'Ik schrijf dit niet omdat ik geld kwijt ben. Kan me niks schelen. Ik schrijf dit omdat je iets van me hebt afgenomen dat nooit meer te vervangen is.'

Marije mist onder andere het bioscoopkaartje van de film 'Achtste groepers huilen niet', die zij samen met haar dochter bezocht. 'Ik was net klaar met mijn behandeling tegen kanker en we hebben ongegeneerd hard gehuild in de bioscoop. Samen. Die herinnering bewaarde ik in mijn portemonnee. Net als het briefje van mijn oudste zoon. Die is nu 18. Toen hij nog maar net kon schrijven, 14 jaar geleden, gaf hij mij een velletje papier. Hij schreef dat hij van me houdt. Ik glimlachte, knuffelde hem heel hard en stopte het sieraad in mijn portemonnee. Ik denk dat niemand het kan lezen. Ik wel.'

Marije heeft aangifte gedaan van diefstal van de portemonnee. Er zijn camerabeelden van pinnende mensen in de supermarkt veiliggesteld, mogelijk zit de dief daar tussen. Via de bank-app op haar telefoon, zag Marije dat er met haar bankpas boodschappen zijn gedaan bij verschillende supermarkten. En dat er voor 1,60 euro iets is gekocht in een lunchroom.

Een kus van mijn zoon

'Misschien, als je het gevraagd had, had ik het je wel gegeven', schrijft Marije op Facebook. 'Weet je wat ik wel erg vind? In mijn portemonnee zat een plastic kaartje van ongekende waarde. Een kus van mijn zoon, voor zijn allerliefste mama. Had ik van hem gekregen, afgelopen Moederdag. Dan zat er altijd iets van waarde in mijn portemonnee.'