Liveblog: Massale steun helpt De Graafschap nog niet tegen RKC

WAALWIJK - De Graafschap speelt op dit moment in Waalwijk tegen RKC. Een saaie en slechte wedstrijd tot nu toe.

Tussenstand 0-0

Het is rust in Waalwijk. Supporters van De Graafschap zingen massaal, maar zullen ongetwijfeld dik ontevreden zijn over het spel.

35e: Er gebeurt bijzonder weinig voor beide doelen vanavond. De Graafschap kan het spel niet naar zich toe trekken en heeft zelfs minder balbezit dan de thuisploeg.

34e : geel voor Van Mieghem van De Graafschap wegens vasthouden.

20e De Graafschap is nog zoekende in Waalwijk. Het is saai. Twee mogelijkheden in het eerste kwart van dit duel, maar nog allesbehalve opwindend. Ploegen doen weinig voor elkaar onder.

18e: Diemers vindt Van den Hurk die na een kapbeweging uithaalt. Vaessen pareert stijlvol.

De sfeer wordt zoals zo vaak gemaakt door de supporters van De Graafschap. Ook in Waalwijk. Keeper Filip Bednarek hoort het allemaal van dichtbij.

17e: Bakari schiet namens RKC maar rakelings naast het doel van Bednarek als een voorzet over het hoofd van Driver bij de tweede paal belandt.

15e: Vraag is of De Graafschap dit uitduel naar zijn hand kan zetten en dominant kan zijn. Vooralsnog niet.

10e: De Graauw krijgt ruimte van De Graafschap om uit te halen, maar mikt ruim naast.

De wedstrijd is begonnen. De Graafschap weer met twee spitsen: Van den Hurk en Van Mieghem.

19.44 uur: De Graafschap staat klaar in de catacomben. Voorop Anthony van den Hurk, de aanvaller in vorm. Achter hem Kevin van Diermen die voor het eerst in de basis staat dit seizoen.

19.40 uur: Remco Oversier (foto onder) wordt in het zonnetje gezet in Waalwijk. De huidige technisch directeur van NEC was jarenlang met succes algemeen directeur bij RKC. Hij loodste de Waalwijkers langs de rand van een faillissement. Het gaat nu weer goed met de club.

19.40 uur: Bij RKC speelt Jan Lammers, die vorig seizoen bij De Graafschap geen nieuw contract kreeg.

19.30 uur: Vorig seizoen leed De Graafschap in Waalwijk, op 25 november 2016, een smadelijke 2-1 nederlaag. Het ging toen sportief slecht met de Doetinchemmers. Ruim een maand later werd Jan Vreman op non actief gezet.

19.25 uur: Jordy Tutuarima in het midden (blauw shirt) doet mee aan de warming-up en staat ook vanavond weer rechtsback.

19.15 uur: Het kunstgras in het Mandemakers stadion wordt nog even gesproeid.

19.10 uur: Bij De Graafschap doet Jordy Tutuarima toch mee. De verdediger leek niet te kunnen spelen en trainde donderdag nog apart van de groep. 'Maar een dag later kon hij alles weer en ging het gewoon goed', aldus Henk de Jong.

19.05 uur: de opstellingen. De Graafschap op één positie gewijzigd ten opzichte van vorige week. Van Diermen speelt voor de geblesseerde Abena centraal achterin.

19.00 uur: Henk de Jong ontspannen bij de catacomben. Hij kan echter niet meer via de kortste weg terug naar de kleedkamers na het opblazen van het kussen.

18.55 uur: De Graafschap staat op dit moment 8e, maar heeft de wedstrijd van vanavond nog tegoed. Een overwinning brengt de Superboeren bij de eerste vijf in de Jupiler League.