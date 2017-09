FC Lienden wint spektakelstuk, Achilles'29 morst punten

LIENDEN - Hans Kraay junior heeft zaterdagmiddag met FC Lienden een spectaculaire overwinning geboekt in de Tweede Divisie. De Gelderse ploeg stond bij rust met 3-1 achter tegen Barendrecht, maar won uiteindelijk met 4-3.

Aanvaller Danny van den Meiracker besliste het duel in de slotfase in het voordeel van de ploeg van Kraay junior. Emilio Samsey en Erik Van Eem hadden de stand na rust al naar 3-3 gebracht. FC Lienden is na twee wedstrijden nog zonder puntverlies in de Tweede Divisie.

De Treffers liet zaterdagmiddag de eerste punten van het seizoen liggen. De ploeg uit Groesbeek speelde gelijk tegen Excelsior Maassluis: 1-1. Daar mocht De Treffers niet eens over klagen. Dyon Gijzen maakte in de 89ste minuut pas de gelijkmaker.

Achilles'29 morst

Achilles'29 liet tijdens de tweede speeldag ook voor het eerst punten liggen. Het werd op Sportpark De Heikant 2-2 tegen IJsselmeervogels. Niek Versteegen en Niels Wouters scoorden voor de thuisploeg. Wouters zette Achilles na rust op 2-1, maar de Gelderse formatie kon die voorsprong niet vasthouden.

TEC speelt morgenmiddag thuis tegen VVSB.