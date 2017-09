Normaal wordt in brons gegoten: 'Een enorme eer'

Het beeld, op ware grootte, krijgt een plek in de buurt van het huis waar zanger Bennie Jolink opgroeide. Het is de bedoeling dat het beeld er volgend jaar mei staat.

Het standbeeld is een cadeau van fanclub Anhangerschap. De inmiddels 70-jarige Jolink was bij de bekendmaking, zaterdagmiddag, aanwezig. Ook gitarist Ferdi Joly, bassist Willem Terhorst en de weduwe van Jan Manschot (Irma) waren van de partij.

Jolink was van de partij! Foto: Omroep Gelderland

Gezondheid

Dat Jolink aanwezig was bij de bekendmaking van de plannen is bijzonder. De zanger kampt met gezondheidsproblemen. Jolink toonde zich tijdens de onthulling ingenomen: 'Het is natuurlijk een enorme open deur intrappen, maar als je een eigen standbeeld krijgt, is dat een enorme eer. Er zijn wel individuele artiesten met een levensgroot standbeeld, maar bij mijn weten zijn wij de enige band. En wat ik vooral zo mooi vind: ik heb niks met dat abstracte gedoe, maar dit is nog olderts ambachtelijk gemaakt.'

Normaal nam in december 2015 in GelreDome afscheid van het publiek. De Achterhoekse band is bij de meeste Nederlanders bekend van het nummer Oerend Hard.