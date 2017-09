Wielrenner Kelderman klimt naar plek drie in Vuelta

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Wilco Kelderman blijft uitstekend presteren in de Vuelta. De wielrenner uit Barneveld eindigde zaterdag in een groepje met favorieten voor eindzege. In het algemeen klassement steeg Kelderman door deze puike prestatie naar plek drie.

Er werd zaterdag een rit over 175 kilometer gereden van Écija naar La Pandera. De finish was bergop. De etappe werd gewonnen door de Poolse wielrenner Rafal Majka. De Barnevelder passeerde zaterdag Esteban Chaves in het algemeen klassement. De Colombiaan had een mindere dag en zakte wat weg in de rangschikking van de Vuelta.