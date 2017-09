Stond de wieg van Beethoven in Zutphen?

Eigenlijk kan het maar één plek zijn: de Halvemaanstraat. Daar stond de afgelopen vijftig jaar een garagebedrijf. Nu de garage gesloopt is voor woningbouw, is de tijd rijp voor bodemonderzoek. Al maanden leggen vrijwilligers de fundamenten steen voor steen bloot in de hoop iets te vinden dat lijkt op een 18e eeuwse herberg. Want zo beschreef Ludwig zelf zijn geboorteplek.

Of er echt bewijzen gevonden gaan worden, is hoogst onzeker. 'De placenta zullen we wel niet meer vinden. Ook is er geen kans op vier afdrukken van de wiegpoten', aldus de stadsarcheoloog Michel Groothedde met gevoel voor humor.

Wat hij dan wel hoopt te vinden? 'We hebben in ieder geval nog niets gevonden dat de bewering dat Ludwig van Beethoven hier is geboren tegenspreekt.'

De tekst gaat verder onder de video.

Nader onderzoek

De archeologen werken de komende tijd rustig door: Enkele gevonden potscherven worden bijna achteloos in een plastic zak gestopt voor nader onderzoek. 'Dit is nog niet oud genoeg', beslist de stadsarcheoloog. 'We moeten dieper.'