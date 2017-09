Eenden kunnen inchecken in eigen hotel

Foto: Omroep Gelderland

DOESBURG - Na lang wachten is dan geopend: het eendenhotel, een initiatief van enthousiaste Doesburgers. Nadat een eendenhuisje jaren terug in verval was geraakt, besloten inwoners zelf de handen ineen te slaan. Deze zaterdag kende het onderkomen een officiële opening.

Loes van der Meijs, burgemeester van de Hanzestad, meldt op Twitter trots te zijn op het eendenhotel en de vrijwilligers die dat mogelijk maakten. Van der Meijs onthulde het nieuwe huis voor de eenden van haar stad. Doesburg pakte de onthulling groots aan: vrijwilligers van de Doesburgse brandweer, de malletband van het Muziekkorps der Voormalige Schutterij, het koor De Smartlappers en stadsdichter Jan Vijn werkten er aan mee. Voorafgaand reed de burgemeester in een antieke brandweerwagen richting de locatie van het hotel. Fundamenten Jaren geleden raakte het eendenhuisje op een eiland in de Bleekersgracht in verval. Toen het waterschap het overwoekerde eilandje onlangs snoeide, werden er fundamenten ontdekt. Even werd gedacht dat het om iets uit de oorlog moest gaan, maar Gerrit Smeitink, een van de initiatiefnemers, wist wel beter: hier stond het huisje voor de eenden. Foto: Omroep Gelderland Het idee ontstond om het huisje te herbouwen. De bewoners van de wijk de Molenpoort zamelden zelf 2400 euro. Vergunningen werden aangevraagd en toegekend en toen konden Gerrit en zijn compagnon Ben Kruk aan de slag. Omroep Gelderland maakte destijds dit filmpje over de bouw: