Grote eindzege lonkt voor wielrenster Van Vleuten

WAGENINGEN - Het moet wel heel raar lopen wil de Wageningse wielrenster Annemiek van Vleuten de winst nog uit handen geven op de laatste dag in de Boels Ladies Tour.

Ze gaat na de voorlaatste etappe, zaterdag verreden, nog steeds aan de leiding. Anna van der Breggen boekte de dagzege. Van Vleuten eindigde, in haar wiel, op plek twee.

De finish:

De etappe van zaterdag eindigde in het Limburgse Vaals. Van Vleuten won eerder in de Ladies Tour de proloog en de tijdrit. De koers eindigt zondag in Sittard.