VIDEO: Mensen met handicap maken parachutesprong

Na een korte uitleg hijsen de parachutisten zich in hun pakken. De meesten krijgen wat extra hulp om de overalls aan te trekken. Daarna is het op pad naar het stationair draaiende vliegtuig. 'Dit is iets wat ik nog nooit gedaan heb. Je hebt toch je beperkingen en iedere keer daag je je lichaam verder uit.' zegt een van de wachtende deelnemers.

De tandemsprong wordt georganiseerd door de DennisvanderZeijden Foundation. De naamgever van de stichting kreeg botkanker en wilde blijven sporten tijdens zijn revalidatie. Om ook anderen daarbij te helpen is de stichting opgericht. Dennis van der Zeijden overleed drie jaar geleden.

Volgens Sander van der Zeijden organiseert de stichting verschillende clinics per jaar. 'Springen vanuit een vliegtuig, maar ook bijvoorbeeld abseilen vanaf de Euromast.'