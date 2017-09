Miljoenen voor starters op de woningmarkt raken op

ARNHEM - Een eerste huis kopen is leuk en spannend. Het kost ook flink wat geld. Om starters te helpen stelde de gemeente Arnhem in 2012 daarom 7,5 miljoen euro beschikbaar. Maar dat potje raakt leeg.

Vooral voor alleenstaande starters is het moeilijk om een hypotheek te krijgen. Door de lening kunnen zij gemakkelijker aan een huis komen. Omdat het goed gaat met de Arnhemse woningmarkt, dreigt de 7,5 miljoen nu op te raken.

Huis kopen, huis achterlaten

In totaal maakten meer dan 400 Arnhemmers gebruik van de regeling. De lening is tot 25.000 euro en moet in drie jaar worden afbetaald. De gemeente stelde de regel in om starters een zetje in de rug te geven. Maar ook omdat degenen die een huis kopen, meestal een goedkopere huurwoning verlaten. En die kan dan weer verhuurd worden.

Als het geleende geld straks weer terug is, kan de gemeente besluiten om het opnieuw voor starters beschikbaar te stellen.