Enquête: Hoe gezond is uw sportvereniging?

Foto: Pixabay

ARNHEM - Rokende ouders langs de lijn en alcohol en frikandellen in de kantine: bij sommige clubs is het taboe, bij andere heel normaal. Hoe is dat geregeld bij de vereniging waar u of uw kind actief is?

Sporten is leuk en recreatief, maar je doet het meestal ook om gezond te worden en te blijven. Er zijn clubs die roken en ongezonde levensmiddelen daarom de deur hebben gewezen. Wie doen dit allemaal wel, en wie niet? Samen met de NOS wil Omroep Gelderland dat graag uitzoeken. Zou u een korte vragenlijst in willen vullen over de sportvereniging waar u of uw gezinsleden lid van zijn?