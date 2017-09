Drukte bij open dag nieuw Tiels cultuurcentrum Zinder

TIEL - Drukte bij de open dag van Zinder in Tiel. Het cultuurgebouw en bibliotheek presenteren de nieuwbouw en het programma voor het nieuwe seizoen. Er was veel bewondering bij de bezoekers voor het nieuwe gebouw.

Het oogt ruim en licht, zeggen veel mensen. De grote ramen zorgen voor veel lichtinval, maar tegelijk ook voor warmte. Bezoekers zijn wel benieuwd of het gebouw in de zomer goed koel te houden is.

Vorige maand werd het pand inclusief parkeergarage opgeleverd. Het hele project heeft 43 miljoen euro gekost. De meeste bezoekers van het pand vinden dit geen bezwaar. 'Het mag inderdaad wat kosten van mij', zegt een bezoeker. Wat hem betreft mag er geld naar cultuur in dit land.

In het gebouw Zinder worden meerdere Tielse cultuurinstellingen bij elkaar gebracht. Naast het centrum voor kunstzinnige vorming is er een kunstuitleen, een expositieruimte en een poppodium. Daarnaast is via het gebouw de nieuwbouw van de bibliotheek Rivierenland toegankelijk.