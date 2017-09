Bedrijf uit Dodewaard hielp mee met bouw omstreden Krim-brug

DODEWAARD - Twee bedrijven uit Nederland, waaronder een bedrijf uit Dodewaard, hielpen mee met de bouw van de omstreden brug van Rusland naar het ingelijfde schiereiland de Krim. Dat meldt de Gelderlander. Minister Ploumen zegt de medewerking aan de bouw te gaan onderzoeken.

Nederland erkent de toe-eigening door Rusland niet. Europese bedrijven kunnen niet zomaar meewerken aan de bouw van de brug, want er gelden EU-sancties. Maar de directeur van het Dodewaardse Dematec Equipment zegt tegen de Gelderlander dat zijn materiaal gebruikt is voor de constructie in Rusland, niet op de Krim. En dus werden geen wetten overtreden.

Een speciale heihamer werd vanaf het Russische deel gebruikt om de 19 kilometer lange brug in de grond te slaan. De hamer komt van Dematec, en Bijlard Hydrauliek uit Milsbeek leverde daar het belangrijkste onderdeel voor.

Animatie: screenshot NOS

In 2016 is de hamer naar Rusland verscheept, waar het ding zware buizen in de zeebodem stampte, voor de pijlers van de brug. Minister Ploumen laat aan de NOS weten dat het bericht aanleiding is om de export van de twee bedrijven te onderzoeken.