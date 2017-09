Onderhoud brug Elburg uitgesteld door maisoogst

ELBURG - Het onderhoud aan de Elburgerbrug bij Elburg is uitgesteld naar volgend jaar. De brug zou volgende maand twee weken dichtgaan, maar na overleg tussen de provincie Flevoland en boeren is besloten om het onderhoud uit te stellen.

Volgens Omroep Flevoland zou de klus in oktober midden in de maisoogst vallen. In dat gebied zitten veel loonwerkers.

In 2015 was de brug ook al twee weken dicht om het beweegbare brugdek te vervangen, maar na de klus bleek dat de overgang van en naar het nieuwe brugdek niet optimaal is.

Op dinsdag 5 september stond een inloopavond gepland over de klus aan de brug, maar die gaat nu niet door.