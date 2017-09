'We hadden de hoop al bijna opgegeven': poes Pip eindelijk thuis na omzwerving door Gelderland

KERKDRIEL - Tot twee keer toe werden Saskia en haar dochter teleurgesteld. Hun weggelopen poes Pip zou zijn gevonden, maar niet dus. Ze hadden de hoop al bijna opgegeven, tot ze vrijdag een verlossend belletje kregen.

Op 1 april knijpt Pip er in Kerkdriel tussenuit. De poes werd twee jaar geleden cadeau gedaan aan de inmiddels acht-jarige dochter van Saskia. 'We zochten de buurt af, stuurden berichtjes in Whatsapp-groepen; het was een heel naar gevoel. Je weet niet wat er gebeurd is. Wij wonen in Kerkdriel bij de Maas, misschien was ze wel verdronken. Je gaat allemaal rare dingen denken.'

Onbekende?

Een paar weken geleden dachten mensen haar te hebben gezien, aan de rand van de wijk. Saskia: 'Ze belden ons. Bij een vriendje van mijn stiefzoon zat 'Pip' steeds in de tuin. Ik heb me daar gek gerammeld om haar te lokken. Mijn vriend wilde de poes op een gegeven moment pakken, maar hij werd gekrabd. Kende ze ons niet meer?'

Het gezin ging op vakantie, maar de gedachte aan Pip liet zeker dochterlief niet los. Eenmaal terug kreeg Saskia een belletje van Amivedi, een stichting die zich inzet voor vermiste dieren.

'We hebben je kat gevonden in Den Bosch, zeiden ze. Heeft ze een chip? vroeg ik. Die had ze niet. Het was dus niet Pip. Ik besloot een kattenval te bestellen, die we dan in de tuin van het vriendje konden plaatsen. Als we haar eenmaal hadden, zouden we de chip uitlezen. Was het niet Pip, dan zouden we het laten voor wat het was.'

Bella blijkt Pip

Zo ver zou het niet komen. Vrijdag ging de telefoon: asiel De Hof van Ede aan de lijn. Saskia: 'We hebben uw poes Bella gevonden, zei de vrouw aan de telefoon. Bella? dacht ik. In het begin was ik bang dat het weer niks zou zijn. Maar: Bella, zo heette Pip toen ze haar als kitten registreerden. Pip zat onder de vlooien en de teken toen ze haar in Ede vonden, maar ze maakt het verder goed.'

Haar dochter is in alle staten. Dolblij is ze. 'Dat zijn we allemaal hoor, het is echt een wonder', zegt Saskia. Maar hoe Pip nou in Ede, 60 kilometer en drie bruggen verderop terechtkwam? 'Ik denk dat ze in een auto of vrachtwagen is gaan zitten. Anders zou ik niet weten hoe.'

