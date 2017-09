Dronken man met gestolen fiets op A50

HATTEM - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 32-jarige fietser uit Hattem van de A50 geplukt. De man was dronken en biechtte ook op dat hij de fiets had gestolen.

Hij reed ter hoogte van de afrit Hattem op de vluchtstrook. De man was niet veel eerder door dezelfde agenten betrapt bij een eenzijdige aanrijding met zijn auto. Ook toen was hij al dronken en bovendien was de auto onverzekerd. De man uit Hattem is aangehouden, het onderzoek gaat vandaag verder.