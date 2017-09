Gewonden bij ongeluk op A1, urenlange file

BARNEVELD - Op de A1 is aan het eind van de zaterdagochtend een ongeluk gebeurd met vijf voertuigen. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) zijn er gewonden gevallen. De weg is om 14.15 uur vrijgegeven.

Op dat moment stond er nog wel een file van acht kilometer. Die was rond 15.00 uur opgelost.

Ter plaatse is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. De uitkomst daarvan is nog niet bekendgemaakt. Pas nadat het onderzoek klaar was, kon er begonnen worden met de berging van de voertuigen. ook moest er een oliespoor verwijderd worden.

Gewonden

De VID meldde dat er gewonden zijn gevallen. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het ging en wat de aard van de verwondingen was.