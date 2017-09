Baasje radeloos: Is mijn hond Eefje gewond, of gevlucht?

ARNHEM - Als Maarten Wetsema donderdag met zijn vier honden door de Arnhemse Steenstraat loopt, neemt hond Eefje plots de benen. Ze trekt zich los en is op haar vlucht waarschijnlijk aangereden. Maarten zoekt nu stad en land af, op zoek naar zijn Eefje.

Het ging zo goed met Eefje, vertelt Maarten. Hij haalde de Podenco van inmiddels een jaar oud uit het asiel op Gran Canaria. Ze is pas een paar weken bij hem.

Even na 14.00 uur zijn beiden op weg naar de stad, om te oefenen. Er is geen vuiltje aan de lucht: ze loopt netjes naast haar baasje. Hij gaat een winkel binnen en knoopt de vier honden vast aan een reclamebord. Dan schrikt Eefje ergens van.

Is ze gewond?

Maarten: 'Waarschijnlijk werd ze bang van tumult in een winkel vlakbij. Toen ik de honden snel losmaakte van het reclamebord, ging ze ervandoor.'

Zo goed en zo kwaad als het gaat, probeert Maarten, die ook de drie andere honden nog in bedwang moet houden, achter Eefje aan te rennen. Hij hoopt vurig dat ze naar huis is gerend, maar eenmaal daar is er geen spoor van Eefje te bekennen. Tot overmaat van ramp hoort hij vervolgens dat ze mogelijk is aangereden op de Hoflaan.

Schuilhouden

Sindsdien heeft de Arnhemmer geen idee waar Eefje kan zijn. In de wijk Klarendal, waar Maarten woont, zijn al grote zoekacties op touw gezet. Ze is mogelijk in een 'vluchtmodus gegaan' en houdt zich schuil.

Of de hond nog in de wijk is, weet Maarten niet. Maar hij blijft zoeken: 'Als iemand iets gezien heeft, bel me dan. We willen haar zo snel mogelijk in veiligheid brengen.'