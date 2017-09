Superboer Rogier Meijer voelt zich al thuis bij NEC

Hij is trainer van de A1 in de voetbalacademie van de Nijmeegse club. 'Ik heb het goed naar mijn zin. Ik voel mij prima thuis. Het is een beetje vergelijkbaar met De Graafschap. Dit is ook een echte volksclub.'

Kijk hier een interview met Rogier Meijer:

Meijer noemt zijn overstap verfrissend. 'Ik heb natuurlijk heel lang bij De Graafschap gezeten en het was een beetje een gewoonte geworden soms. Alles was bekend. Ik kreeg hier een nieuwe uitdaging in een ander milieu en met andere spelers. Ik kan mij hier verder ontwikkelen als trainer. Maar het gevoel voor De Graafschap zit in mijn hart. Ik kijk nog steeds 's-avonds wat de uitslag is of ik probeer bij de wedstrijd te zijn.'

Al vroeg in zijn carrière had hij plannen om trainer te worden. 'De meeste mensen kennen mij nog wel als voetballer. Ik blonk niet uit in techniek en dergelijke, maar wel met het team neerzetten. En daar wilde ik wel mee verder. Gaandeweg heb ik mijn diploma's gehaald en ben ik doorgestroomd. Uiteindelijk wil ik hoofdtrainer worden in het betaald voetbal.'

'Ik hou van een bepaald niveau en een standaard van trainen. Ik probeer er kort op te zitten. Ik heb niet echt voorbeelden, maar ik heb zeker iets opgestoken van trainers met wie ik heb gewerkt, zoals Jan de Jonge en Darije Kalezic. Ik kopieer niemand. Ik ben wie ik ben en dat probeer ik ook uit te stralen.'