Fietser raakt zwaargewond bij aanrijding

Foto: News United

ELBURG - Een fietser is zaterdagmorgen zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde even na 8.30 uur in Elburg.

Op de Zuiderzeestraatweg-Oost en de kruising met de Molenweg kwamen de fietser en de auto met elkaar in botsing. Een traumahelikopter landde bij 't Harde, de trauma-arts werd later opgepikt door de ambulance, op weg naar het ziekenhuis. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.