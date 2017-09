Ted van de Pavert vond NEC ondermaats

NIJMEGEN - Ted van de Pavert was blij met de drie punten voor NEC, maar de verdediger erkende dat het spel niet best was.

"Het is heel simpel. We hebben ondermaats gespeeld qua niveau. Maar wel drie punten erbij."

"We hadden veel moeite met Eindhoven, dat goed voetbalt van achteruit en risico neemt. We konden er heel weinig druk op krijgen. Dat had ook wel te maken met wat scherpte en beleving. Daardoor werden we afgetroefd. Maar we draaien bovenin mee en we weten zelf dat het qua niveau niet goed was. Tegen Almere was het beter, maar dat lukte vandaag niet. En daar moeten we wel weer naartoe."

Van de Pavert heeft zijn draai wel gevonden bij NEC. "Ja, het is lekker dat ik alle drie wedstrijden heb meegedaan. Maar we moeten zorgen dat we als team beter gaan spelen en ikzelf ook."