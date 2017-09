Gemeenten op Veluwe willen snelle vooruitgang rond Lelystad Airport

BARNEVELD - De gemeenten Barneveld, Lelystad en Putten hebben zich aangesloten bij de samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. De zes gemeenten willen samen laten zien dat ze voor een spoedige ontwikkeling zijn van de luchthaven Lelystad.

Op verschillende niveaus is er discussie over een alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport. Afgelopen juni werden vliegveld Teuge, ondernemers, gemeenten en provincie volledig verrast door het voorgenomen besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma voor uitvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe.

De provincie Gelderland vroeg daarom bijvoorbeeld aan staatssecretaris Sharon Dijksma om goed te kijken naar een alternatieve vliegroute, vorige week werd gepresenteerd door vliegveld Teuge en VNO-NCW.

'Niet vertragen door discussie'

Maar de zes gemeenten (Barneveld, Lelystad, Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet) willen dat die discussie niet leidt tot vertraging van de ontwikkeling van Lelystad Airport.

