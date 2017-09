NEC-spits Braken geniet van beslissende rol bij thuisdebuut

NIJMEGEN - Sven Braken kende een heerlijk thuisdebuut bij NEC met twee doelpunten tegen FC Eindhoven.

Daarmee besliste de spits de verder matige wedstrijd. "Die twee doelpunten dat is geweldig, maar met het spel mogen we niet tevreden zijn. Voor mij was het wel lekker. Arnaut Groeneveld legt ze mooi neer en dan is het aan mij om ze binnen te werken. En dat is vandaag goed gelukt."

Met zeven punten uit drie wedstrijden en drie doelpunten in twee wedstrijden kent Braken met NEC een prima start. "Dat lijkt me ook. Vorige week hadden we een moeilijke uitwedstrijd bij Go Ahead en vandaag mogen we blij zijn met drie punten. We zullen misschien ook wel eens verliezen, terwijl we beter zijn."