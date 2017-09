Verdachte zaak-Sam Pieters pas volgend jaar voor rechter

ZUTPHEN - De rechtszaak tegen een 36-jarige man die verdacht wordt van het doden van een inwoner van Twello, wordt pas op 12 januari inhoudelijk behandeld. Vandaag diende de zaak pro forma voor de rechtbank in Zutphen. Zo'n zaak is nodig, omdat anders het voorarrest van verdachten verloopt.

Het slachtoffer, Sam Pieters, werd op dinsdagavond 23 mei door buren bewusteloos gevonden in de hal van zijn appartement aan De Vang in Twello.

De verdachte zou een huisvriend zijn van Pieters. Het slachtoffer overleed, nadat hij zes weken in een coma had gelegen.

De man die hem zou hebben mishandeld, zou volgens de buurt met ernstige psychische problemen kampen.

Sam Pieters, die eigenlijk Jan Pieters heette, was een bekende verschijning in Twello. Hij was vrijwel dagelijks te vinden op een bankje in het centrum waar hij doorgaans bier dronk. Met zijn karakteristieke luide stem begroette hij iedereen.