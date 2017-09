Susan Krumins liep nog nooit zo snel op de 5000 meter

BRUSSEL - De Nijmeegse atlete Susan Krumins heeft vrijdagavond een persoonlijk record gelopen op de 5000 meter.

Dat gebeurde tijdens de finale van de Diamond League-wedstrijd in Brussel. De 31-jarige Nijmeegse finishte in 14.51.25, ruim 2 seconden sneller dan haar oude persoonlijke toptijd. Ze werd met die tijd negende.

Krumins is in vorm. Bij de WK vorige maand in Londen werd ze op deze afstand achtste. Op de 10.000 meter was ze nog beter en kwam ze als vijfde over de eindstreep.

Daarmee was ze de beste niet-Afrikaanse loopster.

Sifan Hassan tweede

De Arnhemse atlete Sifan Hassan presteerde ook goed in Brussel vrijdagavond. Op de 1500 meter eindigde ze als tweede achter wereldkampioen Faith Kipyegon. Ze liep in een tijd van 3.57.22, Kipyegon deed dat in een tijd van 3.57.04.

