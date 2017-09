'Het dragen van een baret verbindt ons'

OOSTERBEEK - In en om Oosterbeek vindt zaterdag de 71e Airborne Wandelwandeltocht plaats. De organisatie gaat uit van zo'n 32.500 wandelaars. Bij de vorige editie, de zeventigste, waren het er meer dan 36.000.

De tocht zit de Oosterbekers en de regio in de genen, zei bestuurssecretaris Thijs van der Laan vrijdag op Radio Gelderland. En ook dit jaar zijn er weer Britse veteranen bij. Van der Laan: 'Het zouden er eigenlijk 10 zijn, maar we hebben 7 mannen hier.'

De andere drie kregen volgens Van der laan een reisverbod van hun artsen. De oudste veteraan is geboren in 1921, de jongste vijf jaar later.

'Pilsje pakken op de Korenmarkt'

Van der Laan: 'Als ze terug zijn, dan zijn ze weer jonge jongens. Ze hebben dan een twinkeling in de ogen. Het enthousiasme bij die mannen is overweldigend. Ze willen misschien nog wel een pilsje pakken op de Korenmarkt in Arnhem, maar dat moesten we maar niet doen.'

'We eren deze mannen', gaat Van der Laan verder. En dat gebeurt ook op de begraafplaats in Oosterbeek. 'We bieden de mogelijkheid de slachtoffers die daar liggen te eren, we geven een toelichting over welke mensen er liggen.' Volgens Van der Laan jonge jongens die hier kwamen en nooit naar huis zijn teruggekeerd.

Andere invulling?

'Pas als de laatste Airborne-veteraan er niet meer is, moeten we een andere invulling geven aan de wandeltocht', zegt de secretaris. 'Er zijn natuurlijk ook jongere veteranen, die op andere plekken hebben gediend. Ik ben zelf op missie in Afghanistan geweest. Maar 1944 en 2007 zijn niet met elkaar te vergelijken. Het dragen van een baret geeft toch een soort van verbondenheid, militaire kameraadschap.'

Medaille voor wandelaars die al decennia meedoen

Zaterdagmiddag krijgen mensen een medaille die de tocht voor de 71e, 70e, 60 en 50e keer lopen. Van der Laan besluit: 'Dit geeft aan hoelang mensen al meedoen. Het zit in alle lagen van families. En die beleving blijft in de genen zitten.'