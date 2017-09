Poes Pip was vijf maanden én 60 kilometer van huis

EDE - Een bijzonder verhaal van poes Pip. Vijf maanden was ze weg van huis. Maar vrijdag is ze herenigd met haar baasje.

Vijf maanden geleden verdween Pip vanuit haar huis in Kerkdriel. Op een of andere manier heeft ze vervolgens een tocht van 60 kilometer gemaakt en is ze terechtgekomen in Wolfheze.

Daar werd de poes van straat geplukt. Vervolgens is Pip naar dierentehuis De Hof van Ede gebracht. Daar kwamen ze erachter dat de poes gechipt was en zo kon ze weer herenigd worden met haar dolgelukkige baasje.

Wat Pip in die maanden dat ze rondzwierf zoal heeft beleefd, zullen we nooit weten.