Van Vleuten blijft leiden in Holland Ladies Tour

Foto: Archief Omroep Gelderland

WEERT - Ook na de vierde etappe van de Holland Ladies Tour voert Annemiek van Vleuten uit Wageningen de ranglijst aan. In de rit over 121 kilometer van Gennep naar Weert eindigde ze als negende. De etappe was een prooi voor de Duitse wielrenster Lisa Brennauer.

De renster van Orica-Scott heeft de koppositie in het algemeen klassement vanaf de eerste dag in handen. Haar voorsprong op landgenote Ellen van Dijk, die tweede staat in de rangschikking, bedraagt 9 seconden. Het peloton rijdt zaterdag van Stramproy naar Vaals voor een rit van ruim 140 kilometer. Een dag later staat de zesde en laatste etappe over 157 kilometer op het programma, met start en finish in Sittard. Op beide dagen dienen de wielrensters de nodige heuvels in Limburg te bedwingen.