Vluchtelingenproject Arnhems-Koerdische zangeres groot succes

Maar nu heeft ze zich vol overgave gestort op het helpen van vluchtelingen.

Ruim twee jaar geleden vertelde Dashni bij Omroep Gelderland vol vuur over haar project: ze zamelt boeken in en probeert vluchtelingenkinderen in Noord-Irak zo wat te leren. Onderwijs is er in de kampen vaak amper.

Haar hulpproject Green Kids loopt zo goed, dat ze nu meerdere bibliotheken heeft opgezet. Overal komt de hulp vandaan. Binnenkort opent ze een vijfde in een vluchtelingenkamp in Syrië.

Zie ook:

'De haat blijft maar groeien in de wereld'