Kelderman op weg naar podium in Vuelta

Foto: Omroep Gelderland

TOMARES - Wilco Kelderman uit Barneveld is bezig aan een sterk optreden in de Ronde van Spanje. Hij steeg vandaag, in de dertiende etappe, weer een plaatsje in het algemeen klassement en staat nu vierde.

Daarmee komt het podium voor de Barnevelder in zicht. Kelderman staat vier seconden achter op de Colombiaan Esteban Chaves, die op dit moment de derde plek bezit. Maar ook plek acht is niet ver weg voor Kelderman, want dat scheelt maar 23 seconden. De winst in de Vuelta wordt heel moeilijk voor Kelderman. Leider Chris Froome heeft nog meer dan twee minuten voorsprong op de Barnevelder. En de Ulftse inbreng dan? Koen Bouwman uit Ulft kwam in de dertiende etappe als 62e over de streep op bijna twee minuten van etappewinnaar Trentin - die won in Spanje al weer zijn derde etappe. Bouwman deed met zijn dagklassering zijn optreden in de Vuelta eer aan; hij staat ook in het algemeen klassement op de 62e plek, op 1.15.39 van Chris Froome. De Vuelta duurt nog iets meer dan een week.