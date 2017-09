Kijk hier live naar bloemencorso Eelde

ARNHEM - Op diverse plaatsen in Nederland zijn de komende weken bloemencorso's te zien. Het bloemencorso in Lichtenvoorde vindt dit jaar plaats op 10 september. Voorafgaand aan dit corso zendt Omroep Gelderland zaterdag 2 september live op internet een registratie uit van het bloemencorso in het Drentse Eelde. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door een uniek samenwerkingsverband tussen vier regionale omroepen.

Het bloemencorso in Eelde wordt geregistreerd door RTV Drenthe. De uitzending begint om 14.30 uur en is om 16.00 afgelopen. Het corso is volgens onafhankelijke juryleden een van de mooiste dahliacorso's van Europa. Bezoekers kunnen twee dagen lang van de prachtig versierde corsowagens genieten. Het bloemencorso in het Gelderse Lichtenvoorde wordt op zondag 10 september uitgezonden, zowel op TV als op de Omroep Gelderland website. Van 14.15 uur tot 15.30 uur trekken de mooiste praalwagens voorbij. Omroep Gelderland zendt in samenwerking met RTV Oost, Omroep Brabant en Omroep Gelderland na het corso in Lichtenvoorde nog een aantal andere corso's uit. De andere uitzendingen zijn op: - zondag 3 september: Zundert - zondag 10 september: Lichtenvoorde