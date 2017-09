Bloemencorso gemist? Kijk het hier op je gemak terug

ARNHEM - Op diverse plaatsen in Nederland zijn de komende weken bloemencorso's te zien. Ook in onze provincie. In Lichtenvoorde trekt de pracht en praal op 10 september voorbij.

Het bloemencorso in Eelde werd vandaag gehouden en geregistreerd door RTV Drenthe. Ook via onze website was het corso te bekijken. Gemist? Kijk de uitzending dan hier terug bij onze collega's. Mis niets! Het bloemencorso in het Gelderse Lichtenvoorde wordt zondag 10 september uitgezonden, zowel op TV als op de Omroep Gelderland website. Van 14.15 uur tot 15.30 uur trekken de mooiste praalwagens voorbij.