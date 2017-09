Dode Dinxperlo waarschijnlijk geen misdrijf

Foto: Jordi Deckert

DINXPERLO - De dode persoon die vrijdagmorgen in een woning in Dinxperlo is gevonden, is waarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

'Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een misdrijf', aldus de politie. Die zegt dat de identiteit van de persoon ook nog altijd niet is vastgesteld, het zou om een vrouw gaan. Verdere details zijn op dit moment nog niet bekend. Zie ook: Lichaam gevonden in woning Dinxperlo