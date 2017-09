Nog 70 Gelderse pluimveehouders geblokkeerd om fipronil

ARNHEM - Nog 70 pluimveehouderijen in de provincie Gelderland zitten op slot vanwege de eiercrisis. Van alle bedrijven die er nog mee te maken hebben, zit bijna de helft dus in Gelderland.

In Nederland zijn nog 144 kippenbedrijven geblokkeerd in verband met besmetting met fipronil. Oorspronkelijk waren het er 281. In België zijn het er nog 30 van de 93.

De bedrijven worden weer vrijgegeven als de hoeveelheid van het giftige bestrijdingsmiddel in de eieren en het kippenvlees onder de maximale EU-normen zit.

In 22 landen binnen en buiten de EU zijn verontreinigde eieren op de markt gebracht. Oekraïne en Oman hebben nog een importverbod op eieren uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Chickfriend

De twee eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend wisten dat ze bij het bestrijden van bloedluis gebruikmaakten van het verboden middel fipronil. Ook wisten ze dat het schadelijk was, zegt het |Openbaar Ministerie. Deze verdenkingen waren woensdag voor de rechtbank voldoende om het duo nog een maand in hechtenis te houden.

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert mogen geen contact hebben met hun familie, dus ook niet met de zwangere vrouw van IJ.

