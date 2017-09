ARNHEM - Een groep omwonenden van en actievoerders tegen geitenhouderijen willen meer maatregelen tegen geitenhouderijen. Ze maken zich zorgen over de gezondheid van Gelderlanders.

De omwonenden hebben zich verenigd in Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland. Bestuurslid Fred Jansen uit Azewijn roept al jaren dat de geiten slecht zijn voor de gezondheid van omwonenden. Hij is blij met de maatregel van de provincie, maar vindt ze nog niet ver genoeg gaan.

Geen gehoor

Jansen: 'We ondersteunen dertig groepen burgers die direct schadelijke invloeden voelen, die ziek zijn of last hebben van stank. Ernstige gevallen komen bij ons op tafel, ook bij aanwezigheid van varkens en kippen. Bij de buurt vinden deze mensen geen verhaal.'

Want die mensen in de buurt, dat zijn vaak de boeren. 'Stel dat oorzaak gevonden wordt, dan wordt gekeken naar best beschikbare middelen. Maar die zijn niet afdoende. Wij willen gewoon minder dieren.'

Deze week kondigde de provincie Gelderland aan dat er in de provincie geen geit meer bij komt. Het besluit kwam nadat uit onderzoek bleek dat de geitenhouderijen schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Zie ook: