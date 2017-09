Kevin van Diermen richt zich op bij De Graafschap: ik sta er weer

DOETINCHEM - Kevin van Diermen kende een ongelukkige voorbereiding bij De Graafschap. De verdediger, die zaterdag tegen RKC weer zijn opwachting maakt, steekt de hand in eigen boezem.

Door de blessure van Myenty Abena keert Van Diermen in Waalwijk terug in het hart van de defensie die weer uit vijf verdedigers bestaat. De 28-jarige Spakenburger weet dat hij dit seizoen moeizaam op gang kwam. 'Ik raakte al na de tweede training geblesseerd . Er zaten een aantal oefenwedstrijden tussen waarin ik slordige fouten maakte. Dat was niet goed en ik wist dat er een stapje bij moest.'

Rustig blijven

Aan het eind van de voorbereiding kwam langzaam het herstel. 'Ik raakte steeds fitter en viel in tegen Achilles'29. Daar voelde dat ik er weer stond. Ik ben er weer dacht ik toen. Maar dan zit je dus al dicht tegen de competitie aan. Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer. Hij weet wat hij aan mij heeft. Zelf ben ik realistisch en weet ik dat het belangrijk is om rustig te blijven. Het kan soms weer snel veranderen.'

Boost

Tegen RKC krijgt Van Diermen zijn kans. 'Ik ben nu topfit en ga mijn oude niveau weer halen. Ja, als we zaterdag winnen draai je bovenin mee. Dat zou een boost geven want een goede start telt. Verlies je, zak je toch al snel naar de middenmoot. In dat opzicht is het wel een bijzondere en belangrijke wedstrijd', beaamt Van Diermen.