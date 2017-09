Lokale omroep Rheden noodgedwongen naar Arnhem

VELP - Studio Rheden, de lokale omroep voor Rheden en Rozendaal, was maandenlang op zoek naar een nieuw onderkomen en heeft nu een oplossing gevonden. De omroep verhuist naar Arnhem.

De redactie en de studio zitten sinds vorig jaar oktober in een pand op industrieterrein De Beemd in Velp. Eind vorig jaar kreeg de lokale omroep van de gemeente Rheden te horen dat die volgens het bestemmingsplan niet op het industrieterrein mag zitten.

In dat plan staat welke bedrijven wel en niet op De Beemd mogen zitten, blijkbaar mogen maatschappelijke instellingen zich daar niet huisvesten. De gemeente Rheden ziet Studio Rheden als een maatschappelijke instelling en zodoende mogen ze niet op het industrieterrein zitten.

Besluit was complete verrassing

Het besluit van de gemeente kwam voor voorzitter Martin Slijper van de omroep als een complete verrassing. Daarnaast wisten ze niet dat ze als maatschappelijke instelling werden gezien. ‘Ik heb het bij het Commissariaat voor de Media nagevraagd en die zegt dat wij de eerste omroep in Nederland zijn die deze stempel krijgt.’ Normaliter worden scholen, verzorgings- en verpleeghuizen en woningcorporaties met deze term aangeduid.

Ondanks overleg bleef de gemeente bij haar besluit. Voor de omroep zat er niets anders op dan te verhuizen. Doordat de omroep ineens een maatschappelijke organisatie was, bleek het een onmogelijke klus om in de gemeente Rheden huisvesting te vinden.

Verhuizing naar Arnhem

Daardoor is de omroep noodgedwongen gaan kijken naar Arnhem. ‘Daar was wel ruimte te vinden. We gaan daarom op 1 oktober verhuizen naar industrieterrein IJsseloord 2. Vanaf De Beemd gezien is dat aan de andere kant van de A12 en ironisch genoeg mogen we van de gemeente Arnhem ons daar wel vestigen’, aldus Slijper.

Ondanks dat de omroep straks in Arnhem zit verandert er op radio, tv en internet niets. ‘We blijven programma’s maken voor de inwoners van Rheden en Rozendaal’, zegt Slijper.