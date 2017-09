Waar is iedereen? Man valt in slaap tijdens feestje

ZALTBOMMEL - Een 19-jarige man uit Zaltbommel die in slaap was gevallen op het toilet van een horecagelegenheid, heeft het inbraakalarm van die zaak doen afgaan. Dat meldt politie Maasdriel vrijdag.

Het incident gebeurde woensdag rond 04.30 uur. Van meerdere zones van de zaak ging het alarm af. De politie ging met spoed ernaartoe en troffen de man met zijn fiets aan de hand.

Hij vertelde dat hij mogelijk de reden van het afgaan van het alarm was. De man was tijdens een personeelsfeestje op het toilet in slaap gevallen. Toen hij na enige tijd wakker werd, zag hij dat het feestje was afgelopen en iedereen weg was.

De 19-jarige wist in het donker door een deur aan de achterkant van het pand naar buiten te komen, maar zette daarmee wel het alarm in werking.