Apeldoorn speelstad EK volleybal

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Apeldoorn is een van de speelsteden van het EK volleybal voor heren in 2019. Dat is vrijdag bekendgemaakt op het congres van de Europese volleybalbond CEV in Krakau.

Het EK wordt voor het eerst in vier landen gehouden. Naast Nederland zijn dat België, Frankrijk en Slovenië. De andere Nederlandse speelsteden zijn Amsterdam en Rotterdam. Aan het EK nemen voor het eerst een recordaantal van 24 landen deel. De vier organiserende landen doen zeker mee. Het EK is van 13 tot en met 29 september 2019.