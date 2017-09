Ahmed Marcouch wil er zijn voor alle Arnhemmers

Een korte verstoring van demonstranten in Pegida-T-shirts, die met kabaal hun misnoegen over de installatie van Marcouch kenbaar maakten, leek hem niet te deren. Hij was verheugd over zijn nieuwe baan.

De drie protestanten in de Burgerzaal van Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Samen met zijn gezin, met onder meer zoon Adam, die vandaag twee jaar oud werd, vierde Marcouch de benoeming. 'Ik wil er zijn voor alle Arnhemmers, voor arm, jong, rijk, geleerd en analfabeet, hetero en homo. Ik wil graag dat wij allen vrij kunnen zijn om te zijn wie we zijn. En die vrijheid ook aan anderen gunnen. Arnhemmers willen dat ook.'

DNA van Arnhem

Marcouch vertelde over fietstochten die hij in de laatste weken maakte door de stad, en zijn gesprekken met inwoners van zijn nieuwe thuis: 'De mensen die ik sprak, zeiden vaak: ik ben een kind van geëvacueerde ouders of ik maakte een deel van de oorlog mee, dat zit in het DNA van Arnhem.'

'Het verleden is bepalend geweest voor het heden. Arnhemmers lieten zien dat ze weerbaar zijn; de wederopbouw na de vernietiging. Het laat ook zien dat Arnhemmers staan voor vrijheid, en tegen haat.' Hij zei op te willen treden tegen onverdraagzaamheid, criminaliteit en extremisme.

Marcouch vervolgde: 'Voor u staat een gelukkig man. Een man die laat zien dat het wél kan, als analfabeet jongetje dat vanuit Marokko naar Nederland kwam, die een stevige, volwassen agent werd, en een man die nu als burgemeester Arnhem wil verenigen, met behulp van haar inwoners.'

Hij sloot af met: 'Vandaag vieren wij onze match. Wij bezegelen dat Arnhem en ik elkaar hebben gevonden. Morgen gaan we aan het werk. Ik hoop u vaak te zien.' Na zijn speech volgde een staande ovatie.

Wilders' protest was schande

Als de PVV mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, dan zal Marcouch staan voor de nieuwe raadsleden die dan wellicht in de raad komen, liet hij voorafgaand aan zijn installatie weten aan Omroep Gelderland: 'Ik ben burgemeester van alle Arnhemmers, dus ook van hen. Ik ben trots op onze democratische rechtsstaat. De PVV-raadsleden zijn ook mijn politici. Ik zal ervoor zorgen dat zij hun mening mogen brengen.'

Toen bekend werd dat Marcouch voorgedragen was als burgemeester, kwam onder meer Geert Wilders demonstreren in Arnhem. Hij noemde dat in zijn speech een schande: 'Wilders demonstreerde tegen de komst van deze burgemeester, die in volle overtuiging trouw zweert aan wet en aan vaderland.'

Toch is Marcouch ook trots op een land waar protesteren mag. 'Ik ben burgemeester van Arnhem, dus je moet tegen een stootje kunnen. Ik ben blij te leven in een land waar gedemonstreerd mag worden, ook bij het balkon van de burgemeester.'

