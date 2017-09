100-jarige krijgt 4500 kaarten en de postbode komt nog een keer

NIJKERK - Op haar 100ste verjaardag heeft mevrouw Litzau uit Nijkerk vandaag ongeveer 4500 kaarten gekregen. Ze ontving de kaarten vanochtend van burgemeester Renkema van Nijkerk. En dan moet de postbode vanmiddag nog een keer komen.

Burgemeester Renkema met de jarige mevrouw Litzau:

'Het is hartverwarmend. Er zijn ook veel bloemstukken binnengekomen', vertelt Tara Wierda van Stichting Beweging 3.0. Deze stichting is gespecialiseerd in ouderenzorg. Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk - waar mevrouw Litzau woont - valt hier ook onder.

De kaartenactie is een initiatief van Wilma, de contactpersoon van mevrouw Litzau. Reden is dat mevrouw Litzau geen familie heeft en bijna geen vrienden. 'Ze zijn inmiddels ook echt vrienden, daarom is Wilma deze actie gestart.'

De grote wens van de 100-jarige Nijkerkse is postkaarten ontvangen. Dat het zo'n succes zou worden, had niemand kunnen bedenken.

