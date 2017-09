Portret of propaganda? Docu Jesse te zien in Doetinchem

Foto: Jesse Klaver

DOETINCHEM - De documentaire 'Jesse' is 10 september te zien in de Gruitpoort in Doetinchem. BNNVARA besloot de documentaire niet uit te zenden, volgens critici is het een propagandafilm.

Het was de bedoeling dat de documentaire komende zondag op tv zou worden uitgezonden. Er werd getwijfeld over de journalistieke onafhankelijkheid van de filmmaker Joey Boink, hij was tijdens de verkiezingscampagne namelijk beeldvoerder van Jesse Klaver. Jesse, de film De documentaire laat fractievoorzitter Jesse Klaver zien, middenin de spannende verkiezingsstrijd van GroenLinks. In nog niet eerder vertoonde beelden is te zien hoe Jesse met zijn team debatten voorbereidt en kleine overwinningen viert. De Gruitpoort in Doetinchem nodigt mensen uit om zelf een oordeel te vellen over de documentaire. Is het propaganda of juist een uniek inkijkje in de keuken van een bevlogen politiek talent?