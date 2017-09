Koos Alberts veroverde zijn Joke door 'menig gozertje tik op snoet te geven'

HIERDEN - Koos Alberts is vandaag vijftig jaar getrouwd. De volkszanger uit Hierden doet daarom in De Telegraaf uitgebreid uit de doeken hoe hij 'zijn Joke' wist te veroveren. Daar moest hij echt voor vechten. Niet alleen letterlijk.

'Ik was pas veertien, toen ik haar leerde kennen. Maar zo jong als ik was, ik vond haar meteen een stoot', vertelt Koos. 'Ik heb in die tijd menig gozertje een tik op zijn snoet gegeven. Dan waren ze op Joke uit, ze wilden verkering met haar, maar ze was van mij. Ik heb echt heel wat voor haar moeten knokken, maar dat is het allemaal waard geweest.'

De volkszanger is Joke eeuwig dankbaar. Vooral in de tijd na zijn ongeluk, waarbij hij een dwarslaesie opliep. 'Niks was ooit teveel of te zwaar. Terwijl haar leven natuurlijk ook in één klap was veranderd. Het is aan Joke te danken dat ik hier nog zit. Zij moet mij dagelijks in en uit de auto krijgen. Als er wat met haar zou gebeuren, ik zou niet weten hoe het met mij verder moest.'

De tekst gaat verder onder deze videoclip. Het is zijn bekendste nummer, Ik verscheurde je foto.

Sterven van verdriet

De zanger vermoedt dat hij niet zonder zijn vrouw kan en vermoedelijk ook snel zal sterven. 'Uit verdriet, want ik hou zo zielsveel van die vrouw. Het beste is dat ik als eerste ga, het is geen vrolijk praatje, maar wel realiteit. Joke is en blijft mijn alles voor altijd.'

Zie ook: Hij was bijna dood maar vandaag wordt Koos Alberts 70 jaar