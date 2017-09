Flinke drugsvondst op Dancetour dankzij speurhonden

DOETINCHEM - Bij een drugscontrole rondom de Dancetour op het Stadsfeest in Doetinchem zijn donderdagavond 78 bezoekers eruit gepikt door speurhonden. In totaal werden 29 personen betrapt op drugsbezit.

'Het gaat daarbij om zowel softdrugs als harddrugs, waaronder cocaïne', zo laat de gemeente Doetinchem weten. In totaal werden alle 3000 bezoekers aan een controle door speurhonden onderworpen.

De drugs van 29 personen zijn in beslag genomen. De overige 49 bezoekers hadden vooraf waarschijnlijk gebruikt en waren daarom door de speurhonden geselecteerd. Twee bezoekers die meer dan de normhoeveelheid voor eigen gebruik bij zich hadden, zitten hiervoor nog op het bureau. Eén van beide was minderjarig.



Politie en de gemeente Doetinchem overwegen door het hoge aantal bezoekers dat betrapt is voor drugsbezit om vaker grootschalige controles in te zetten rond evenementen.

Burgemeester geschrokken

'Het kan toch niet zo zijn dat je het idee hebt geen leuk feestje meer te kunnen vieren, zonder dat daar drugs aan te pas komen?', aldus een geschrokken burgemeester Mark Boumans. Acht jaar geleden werd er voor het laatst een intensieve controle gehouden op drugsbezit.