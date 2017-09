Mogelijk botulisme in buurt van school

Foto: Wikimedia Commons

WARNSVELD - Waterschap Rijn en IJssel vermoedt dat er botulisme is in de nabijheid van de Lage Weide en bij het Isendoorn College in Warnsveld.

Het waterschap heeft borden geplaatst en adviseert elk contact met het water te vermijden. Botulisme kan zich ontwikkelen in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20 graden Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. De bacterie is dodelijk voor vissen en watervogels. De meeste vormen van botulisme zijn niet schadelijk voor mensen en het komt bovendien zeer zelden voor bij mensen.