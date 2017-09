Autodief op heterdaad gepakt

Archieffoto

NIJMEGEN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 23-jarige man uit Boxmeer op heterdaad betrapt. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het tweetal had in de Nijmeegse wijk Neerbosch een auto gestolen. Dit was door een melder gezien, die meteen de politie waarschuwde.

Toen de agenten naar de locatie van de autodiefstal gingen, zagen ze de gestolen auto rijden. Op de Aubadestraat in Nijmegen vluchtten beide verdachten de auto uit. De man uit Boxmeer kon vrij snel worden aangehouden. De andere verdachte wist te ontkomen. De auto is weer aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven, het voertuig had wel schade opgelopen door de diefstal. De verdachte bleek ook nog een vals biljet van 50 euro bij zich te hebben, daarnaast had hij nog een boete openstaan van 152 euro. De politie heeft de zaak in onderzoek.