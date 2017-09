Rabobank sluit vestigingen in Achterhoek

ULFT - Rabobank sluit meerdere vestigingen in de Achterhoek. Ze worden vervangen door zogenaamde 'Trefpunten'.

'De Trefpunten zitten daar waar mensen in de regio elkaar al ontmoeten en waar Rabobank Graafschap de klant ook kan treffen, bijvoorbeeld de bibliotheek', zo laat Rabobank Graafschap weten.

Vanaf 1 oktober sluiten de bestaande vestigingen in de plaatsen waar het Trefpunt is geopend. Het gaat om de locaties in Doesburg, Dinxperlo, ’s-Heerenberg, Varsseveld, Wehl en Zeddam. De vestigingen van de Rabobank in Ulft en Doetinchem blijven open.



Volgens Rabobank kunnen klanten bij de Trefpunten terecht voor vragen over dagelijkse bankzaken. Er zullen geen geldautomaten op deze locaties zijn. De huidige geld- en sealbagautomaten blijven wel open.