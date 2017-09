Museum MORE bereikt mijlpaal die niet werd verwacht

Foto: Mijlpaal voor kasteelmuseum MORE

RUURLO - Bij de opening van kasteelmuseum MORE in Ruurlo, twee maanden geleden, werd verwacht dat er zo'n 25.000 tot 30.000 bezoekers per jaar zouden komen. Dat aantal is al ruim overtroffen. De teller staat inmiddels op 50.000.

Twee weken na de opening op 27 juni werd de 10.000ste bezoeker al ontvangen. Het kasteelmuseum heeft dagelijks tussen de 900 en 1000 bezoekers over de vloer. Nu de vakantieperiode is afgelopen, verwacht het museum wel een afname. Door de enorme bezoekersaantallen waren er vanaf het begin parkeerproblemen. Op het terrein van het museum zijn onvoldoende plekken. Miljonair Hans Melchers, eigenaar van museum MORE heeft aangegeven dat hij op zijn eigen terrein een extra parkeerplaats wil aanleggen waar honderd auto's kunnen staan. Daarnaast heeft de gemeente extra plaatsen aangelegd en is er een pendeldienst met golfkarretjes. Met deze dienst worden bezoekers gratis tussen het dorp en het museum vervoerd.